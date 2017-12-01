ЄС закликає створити антикорупційний суд в Україні з дотриманням рекомендацій Венеційської Комісії

"Ви, очевидно, знаєте, що потрібно зробити у наступних кілька місяців, але не можу не згадати необхідність продовжувати щодня говорити органам влади цієї країни, що нам необхідний новий антикорупційний суд, і цей суд має бути створений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, а не просто створення чергової робочої групи", - сказав він.

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"В цьому секторі органи влади уже створили нову антикорупційну установу, і Президенту і уряду за Національного Антикорупційного бюро, Національної агенції запобігання корупції, спеціальну антикорупційну прокуратуру – органи влади молодці, що зробили це, але тепер, будь ласка, дайте цим установам автономність і ресурси, необхідні для виконання своїх завдань – інакше в них немає користі, і ми спільно мусимо добитися того, щоб НАБУ зберегло свою автономію і щоб на них "не наїжджали" представники інших органів", - зазначив він.