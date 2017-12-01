ЕС призывает создать антикоррупционный суд в Украине с соблюдением рекомендаций Венецианской Комиссии

"Вы, очевидно, знаете, что нужно сделать в следующие несколько месяцев, но не могу не упомянуть необходимость продолжать ежедневно говорить органам власти этой страны, нам необходим новый антикоррупционный суд, и этот суд должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а не просто создание очередной рабочей группы", - сказал он.

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"В этом секторе органы власти уже создали новую антикоррупционное учреждение, и Президенту и правительству за Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства предотвращения коррупции, специальную антикоррупционную прокуратуру - органы власти молодцы, что сделали это, но теперь, пожалуйста, дайте этим учреждениям автономность и ресурсы , необходимые для выполнения своих задач - иначе в них нет пользы, и мы совместно должны добиться того, чтобы НАБУ сохранило свою автономию и чтобы на них "не наезжали" представители других органов", - отметил он.