ЄС заборонить російський газ “рано чи пізно” — Міненергетики Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС “рано чи пізно” заборонить імпорт зрідженого природного газу з росії, повідомляє Reuters, пише УНН.
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«Це станеться рано чи пізно», — сказала міністерка в інтерв’ю у вівторок, відповідаючи на запитання, чи дійде ЄС до такого кроку.
Деталі
Імпорт російського газу знаходиться в центрі уваги, оскільки ЄС намагається позбавити Росію доходів від експорту енергоносіїв. Імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів вже заборонений, а потік російського газу по трубопроводах скорочений.
Доповнення
У березні країни ЄС погодилися шукати юридичний варіант, щоб заборонити російським компаніям відправляти зріджений природний газ до блоку.
У березні Рібера надіслала лист імпортерам газу і великим операторам в Іспанії з проханням уникати підписання нових контрактів на купівлю російського газу після закінчення терміну дії чинних контрактів. Запит послідував за аналогічним зверненням єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон.
У відповідь всі компанії зобов’язалися не підписувати нових контрактів, сказала чиновниця.
Додатково
Звернення до імпортерів газу є частиною посилення зусиль іспанського уряду щодо припинення імпорту російських енергоносіїв.
Іспанія вже посилила перевірки документів імпорту і розслідувала заяви про те, що російське дизельне пальне потрапляє в Європу через треті країни. Однак досі не з'явилося жодних доказів того, що це відбувається, зазначила Рібера. Уряд веде переговори з портовими та митними органами, сказала вона, визнаючи, що важко відстежити походження енергоносіїв.
Саме тому, за словами Рібери, вона наполягає на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для відстеження російського імпорту та переконання, що санкції не порушуються.
Рібера висловила застереження щодо пропозиції верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про те, що блок повинен вживати жорстокі заходи щодо Індії, яка перепродає російську нафту в Європу як очищене паливо, включаючи дизельне пальне.