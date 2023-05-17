ЕС запретит российский газ "рано или поздно" - Минэнергетики Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что ЕС “рано или поздно” запретит импорт сжиженного природного газа из россии, сообщает Reuters, пишет УНН.
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«Это произойдет рано или поздно», — сказала министр в интервью во вторник, отвечая на вопрос, дойдет ли ЕС до такого шага.
Детали
Импорт российского газа находится в центре внимания, поскольку ЕС пытается лишить россию доходов от экспорта энергоносителей. Импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов уже запрещен, а поток российского газа по трубопроводам сокращен.
Дополнение
В марте страны ЕС согласились искать юридический вариант, чтобы запретить российским компаниям отправлять сжиженный природный газ в блок.
В марте Рибера направила письмо импортерам газа и крупным операторам в Испании с просьбой избегать подписания новых контрактов на покупку российского газа после истечения срока действия действующих контрактов. Запрос последовал за аналогичным обращением еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
В ответ все компании обязались не подписывать новых контрактов, сказала чиновница.
Дополнительно
Обращение к импортерам газа является частью усилий испанского правительства по прекращению импорта российских энергоносителей.
Испания уже ужесточила проверки документов импорта и расследовала заявления о том, что российское дизельное топливо попадает в Европу через третьи страны. Однако до сих пор не появилось никаких доказательств того, что это происходит, отметила Рибера. Правительство ведет переговоры с портовыми и таможенными органами, сказала она, признавая, что трудно отследить происхождение энергоносителей.
Именно поэтому, по словам Риберы, она настаивает на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для отслеживания российского импорта и убеждения, что санкции не нарушаются.
Рибера выразила предостережение относительно предложения верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что блок должен принимать жестокие меры в отношении Индии, которая перепродает российскую нефть в Европу как очищенное топливо, включая дизельное топливо.