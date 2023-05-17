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ЕС запретит российский газ "рано или поздно" - Минэнергетики Испании

ЕС запретит российский газ "рано или поздно" - Минэнергетики Испании

Киев • УНН

 • 644561 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что ЕС “рано или поздно” запретит импорт сжиженного природного газа из россии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата 

«Это произойдет рано или поздно», — сказала министр в интервью во вторник, отвечая на вопрос, дойдет ли ЕС до такого шага. 

Детали

Импорт российского газа находится в центре внимания, поскольку ЕС пытается лишить россию доходов от экспорта энергоносителей. Импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов уже запрещен, а поток российского газа по трубопроводам сокращен. 

Дополнение 

В марте страны ЕС согласились искать юридический вариант, чтобы запретить российским компаниям отправлять сжиженный природный газ в блок.

В марте Рибера направила письмо импортерам газа и крупным операторам в Испании с просьбой избегать подписания новых контрактов на покупку российского газа после истечения срока действия действующих контрактов. Запрос последовал за аналогичным обращением еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В ответ все компании обязались не подписывать новых контрактов, сказала чиновница.

Дополнительно

Обращение к импортерам газа является частью усилий испанского правительства по прекращению импорта российских энергоносителей.

Испания уже ужесточила проверки документов импорта и расследовала заявления о том, что российское дизельное топливо попадает в Европу через третьи страны. Однако до сих пор не появилось никаких доказательств того, что это происходит, отметила Рибера. Правительство ведет переговоры с портовыми и таможенными органами, сказала она, признавая, что трудно отследить происхождение энергоносителей.

Именно поэтому, по словам Риберы, она настаивает на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для отслеживания российского импорта и убеждения, что санкции не нарушаются.

Рибера выразила предостережение относительно предложения верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что блок должен принимать жестокие меры в отношении Индии, которая перепродает российскую нефть в Европу как очищенное топливо, включая дизельное топливо.

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