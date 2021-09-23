ЄС виключив дві країни зі списку рекомендованих для подорожей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Рада ЄС поновила список країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на поїздки, прибравши звідти дві країни. Про це йдеться в релізі ЄС від 23 вересня, пише УНН.
Цитата
"У список були додані Чилі, Кувейт і Руанда, а виключені зі списку були Боснія і Герцеговина та Республіка Молдова", - сказано в релізі.
Деталі
Повідомляється, що список все ще підлягає перегляду кожні два тижні і, в залежності від обставин, він буде оновлюватися.
На сьогодні в списку країн, для яких з 23 вересня ЄС рекомендовано поступово зняти обмеження на поїздки:
• Австралія
• Канада
• Чилі (новий)
• Йорданія
• Кувейт (новий)
• Нова Зеландія
• Катар
• Руанда (новий)
• Саудівська Аравія
• Сінгапур
• Південна Корея
• Україна
• Уругвай
Також в список потрапляє Китай, але лише за умови відповідних дій з боку КНР.
Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.
Що було раніше
Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян в рамках політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня.
Варто при цьому зазначити, що з початку вересня в Україні фіксують істотний ріст захворюваності COVID-19. З огляду на цей фактор, країна також ризикує випасти з згаданого списку.