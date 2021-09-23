ЕС исключил две страны из списка рекомендованных для путешествий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Совет ЕС обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения на поездки, убрав оттуда две страны. Об этом говорится в релизе ЕС от 23 сентября, пишет УНН.
Цитата
“В список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а исключены из списка были Босния и Герцеговина и Республика Молдова”, — сказано в релизе.
Детали
Сообщается, что список все еще подлежит пересмотру каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, он будет обновляться.
На сегодня в списке стран, для которых с 23 сентября ЕС рекомендовано постепенно снять ограничения на поездки:
• Австралия
• Канада
• Чили (новый)
• Иордания
• Кувейт (новый)
• Новая Зеландия
• Катар
• Руанда (новый)
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Южная Корея
• Украина
• Уругвай
Также в список попадает Китай, но лишь при условии ответных действий со стороны КНР.
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить ограничения на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.
Что было ранее
Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.
Стоит при этом отметить, что с начала сентября в Украине фиксируют существенный рост заболеваемости COVID-19. Учитывая данный фактор, страна также рискует выпасть из упомянутого списка.