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ЄС відправляє 8 пожежних літаків до Португалії для боротьби з лісовими пожежами

ЄС відправляє 8 пожежних літаків до Португалії для боротьби з лісовими пожежами

Київ • УНН

 • 17432 перегляди

Європейський Союз надсилає 8 пожежних літаків до Португалії для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами. Урсула фон дер Ляєн подякувала Франції, Греції, Італії та Іспанії за швидку реакцію, назвавши це проявом солідарності ЄС.

Європейський Союз відправить Португалії пожежні літаки, аби допомогти країні з ліквідацією лісових пожеж. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Деталі

ЄС підтримує Португалію в боротьбі з великими лісовими пожежами.  Ми терміново залучаємо 8 пожежних літаків через наш Механізм цивільного захисту, щоб допомогти місцевим службам швидкого реагування

- йдеться в дописі глави Єврокомісії в X.

Вона також подякувала Франції, Греції, Італії та Іспанії за їхню швидку реакцію. За її словами, це найкращий прояв солідарності ЄС.

Нагадаємо

Португалія звернулася до Єврокомісії за додатковими пожежними літаками через 15 пожеж у центрі та на півночі країни. Понад 800 пожежників борються з вогнем, евакуйовано кілька сіл.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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