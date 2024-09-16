ЕС отправляет 8 пожарных самолетов в Португалию для борьбы с лесными пожарами

Европейский Союз отправит Португалии пожарные самолеты, чтобы помочь стране с ликвидацией лесных пожаров. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

ЕС поддерживает Португалию в борьбе с крупными лесными пожарами. Мы срочно привлекаем 8 пожарных самолетов через наш Механизм гражданской защиты, чтобы помочь местным службам быстрого реагирования - говорится в заметке главы Еврокомиссии в X.



Она также поблагодарила Францию, Грецию, Италию и Испанию за их быструю реакцию. По ее словам, это лучшее проявление солидарности ЕС.

Напомним,

Португалия обратилась в Еврокомиссию за дополнительными пожарными самолетами из-за 15 пожаров в центре и на севере страны. Более 800 пожарных борются с огнем, эвакуированы несколько сел.