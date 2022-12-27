ЄС відправив Україні вже понад 77 тисяч тонн допомоги - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Європейський Союз з лютого відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише УНН.
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"З лютого ЄС відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги у натуральній формі", - повідомила фон дер Ляєн.
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Зі слів голови Єврокомісії, це включає предмети першої необхідності, такі як ліки, продукти харчування, предмети для укриття. А також пожежні машини та мобільні шпиталі.
"Солідарність Європи з Україною лише міцнішає", - наголосила європосадовиця.
Нагадаємо
Європейський Союз пообіцяв надати Україні 900 генераторів.