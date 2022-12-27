ЄС відправив Україні вже понад 77 тисяч тонн допомоги - Єврокомісія

Цитата

"З лютого ЄС відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги у натуральній формі", - повідомила фон дер Ляєн.

Деталі

Зі слів голови Єврокомісії, це включає предмети першої необхідності, такі як ліки, продукти харчування, предмети для укриття. А також пожежні машини та мобільні шпиталі.

"Солідарність Європи з Україною лише міцнішає", - наголосила європосадовиця.

Нагадаємо

Європейський Союз пообіцяв надати Україні 900 генераторів.