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ЄС відправив Україні вже понад 77 тисяч тонн допомоги - Єврокомісія

ЄС відправив Україні вже понад 77 тисяч тонн допомоги - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 297482 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Європейський Союз з лютого відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише УНН.

Цитата

"З лютого ЄС відправив Україні понад 77 тисяч тонн допомоги у натуральній формі", - повідомила фон дер Ляєн.

Деталі

Зі слів голови Єврокомісії, це включає предмети першої необхідності, такі як ліки, продукти харчування, предмети для укриття. А також пожежні машини та мобільні шпиталі.

"Солідарність Європи з Україною лише міцнішає", - наголосила європосадовиця.

Нагадаємо

Європейський Союз пообіцяв надати Україні 900 генераторів.

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