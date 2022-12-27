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ЕС отправил Украине уже более 77 тысяч тонн помощи - Еврокомиссия

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Европейский Союз с февраля отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"С февраля ЕС отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи в натуральной форме", – сообщила фон дер Ляйен.

Детали

По словам главы Еврокомиссии, это включает предметы первой необходимости, такие как лекарства, продукты питания, предметы для убежищ. А также пожарные машины и мобильные госпитали.

"Солидарность Европы с Украиной только крепнет", - подчеркнула еврочиновник.

Напомним

Европейский Союз пообещал предоставить Украине 900 генераторов.

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