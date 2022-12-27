ЕС отправил Украине уже более 77 тысяч тонн помощи - Еврокомиссия

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"С февраля ЕС отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи в натуральной форме", – сообщила фон дер Ляйен.

Детали

По словам главы Еврокомиссии, это включает предметы первой необходимости, такие как лекарства, продукты питания, предметы для убежищ. А также пожарные машины и мобильные госпитали.

"Солидарность Европы с Украиной только крепнет", - подчеркнула еврочиновник.

Напомним

Европейский Союз пообещал предоставить Украине 900 генераторов.