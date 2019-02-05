ЄС виділив Венесуелі гуманітарну допомогу у 5 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Євросоюз виділив Венесуелі гуманітарну допомогу з бюджету на суму 5 млн євро. Про це йдеться у звіті прес-служби ЄС, передає УНН.
"Оскільки багато людей продовжують страждати від серйозної соціально-економічної кризи у Венесуелі, Комісія виділила сьогодні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 5 мільйонів євро для допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Це додаток до допомоги у 34 млн євро, яку виділили у 2018 році", - йдеться у звіті.
Єврокомісія навела слова комісара з гуманітарної допомоги і антикризовим заходам в Комісії Юнкера Христоса Стіліанідеса.
"Допомога венесуельському народу в біді є пріоритетом для Європейського Союзу. Ми активізуємо нашу надзвичайну допомогу, щоб допомогти найбільш уразливим верствам населення, які не мають доступу до продуктів харчування, медикаментів та основних послуг, і були змушені покинути свої будинки. Ми також продовжуватимемо підтримувати венесуельців та приймаючі їх громади в сусідніх країнах", - пояснив Стіліанідес.
Також Єврокомісія повідомила про намір відкрити гуманітарний офіс у Каракасі.
Як повідомляв УНН, прем'єр Канади обговорив з Гуайдо питання міжнародної допомоги Венесуелі.