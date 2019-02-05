ЕС выделил Венесуэле гуманитарную помощь в 5 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Евросоюз выделил Венесуэле гуманитарную помощь из бюджета на сумму 5 млн евро. Об этом говорится в отчете пресс-службы ЕС, передает УНН.
"Поскольку многие люди продолжают страдать от серьезного социально-экономического кризиса в Венесуэле, Комиссия выделила сегодня дополнительную гуманитарную помощь в размере 5 миллионов евро для помощи тем, кто больше всего в этом нуждается. Это дополнение к помощи в 34 млн евро, которую выделили в 2018 году" , - говорится в отчете.
Еврокомиссия привела слова комиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам в Комиссии Юнкера Христос Стилианидес.
"Помощь венесуэльскому народу беде является приоритетом для Европейского Союза. Мы активизируем нашу чрезвычайную помощь, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения, которые не имеют доступа к продуктам питания, медикаментам и основных услуг, и были вынуждены покинуть свои дома. Мы также будем продолжать поддерживать венесуэльцев и принимающие их общины в соседних странах", - пояснил Стилианидес.
Также Еврокомиссия сообщила о намерении открыть гуманитарный офис в Каракасе.
Как сообщал УНН, премьер Канады обсудил с Гуайдо вопросы международной помощи Венесуэле.