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ЄС: союзники надали інформацію про постачання Іраном балістичних ракет росії

ЄС: союзники надали інформацію про постачання Іраном балістичних ракет росії

Київ • УНН

 • 57652 перегляди

Представник ЄС заявив про отримання достовірної інформації щодо постачання Іраном балістичних ракет росії. ЄС розглядає можливість введення нових санкцій проти Тегерана у разі підтвердження цих даних.

Союзники ЄС надали інформацію, що заслуговує на довіру, щодо постачання Іраном балістичних ракет росії, заявив речник Європейського Союзу із зовнішніх справ Петер Стано заявив 9 вересня, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

"Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про поставки іранських балістичних ракет Росії", – зазначив речник ЄС Петер Стано.

Посадовець також заявив, про можливість ввести нові санкції проти Тегерана, якщо таке постачання ракет буде підтверджено.

Доповнення

Про те, що Іран уже передав росії ракети для можливого використання у війні проти України, минулого тижня повідомили з посиланням на джерела The Wall Street Journal та CNN. Офіційно Іран, як зауважуться, це заперечує. Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції Фазлулла Нозарі в понеділок заявив іранським ЗМІ, що західні повідомлення та передача ракет є частиною "психологічної війни".

Як повідомило в неділю Associated Press, Сполучені Штати поінформували своїх союзників про те, що Іран, за оцінками Вашингтона, передав росії балістичні ракети малої дальності для подальших бойових дій в Україні. Співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, не навели жодних подробиць щодо того, скільки зброї було доставлено, або коли могла статися її передача.

У той же час офіційно Білий дім поки не підтверджував, що Іран дійсно передав росії ракети. У Раді національної безпеки США заявили, що якщо повідомлення підтвердяться, це означатиме "суттєву ескалацію".

МЗС України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями ЗМІ і заявило, що, якщо відомості підтвердяться, вони матимуть "руйнівні наслідки" для українсько-іранських відносин.

кремль 9 вересня не заперечив доставлення іранських ракет до росії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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