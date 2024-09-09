ЕС: союзники предоставили информацию о поставках Ираном баллистических ракет россии

Союзники ЕС предоставили заслуживающую доверия информацию о поставках Ираном баллистических ракет россии, заявил представитель Европейского Союза по внешним делам Петер Стано заявил 9 сентября, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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"Нам известна заслуживающая доверия информация, предоставленная союзниками, о поставках иранских баллистических ракет россии", - отметил представитель ЕС Петер Стано.

Чиновник также заявил, о возможности ввести новые санкции против Тегерана, если такая поставка ракет будет подтверждена.

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О том, что Иран уже передал россии ракеты для возможного использования в войне против Украины, на прошлой неделе сообщили со ссылкой на источники The Wall Street Journal и CNN. Официально Иран, как отмечается, это отрицает. Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Фазлулла Нозари в понедельник заявил иранским СМИ, что западные сообщения и передача ракет является частью "психологической войны".

Как сообщило в воскресенье Associated Press, Соединенные Штаты проинформировали своих союзников о том, что Иран, по оценкам Вашингтона, передал россии баллистические ракеты малой дальности для дальнейших боевых действий в Украине. Собеседники агентства, которые говорили на условиях анонимности, не привели никаких подробностей относительно того, сколько оружия было доставлено, или когда могла произойти его передача.

В то же время официально Белый дом пока не подтверждал, что Иран действительно передал россии ракеты. В Совете национальной безопасности США заявили, что если сообщения подтвердятся, это будет означать "существенную эскалацию".

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность сообщениями СМИ и заявил, что, если сведения подтвердятся, они будут иметь "разрушительные последствия" для украинско-иранских отношений.

кремль 9 сентября не отрицал доставку иранских ракет в россию.