ЄС схвалив якнайшвидшу синхронізацію енергосистеми України з європейською
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Країни Європейського Союзу схвалили якнайшвидшу синхронізацію енергосистеми України з європейською. Про це на пресконференції за підсумками екстреного засідання Ради ЄС заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає УНН.
Цитата
"У ці дні ми були в тісному контакті з українським міністром енергетики Германом Галущенком. Єдиний проект, який був нашим спільним пріоритетом протягом тривалого часу, - це синхронізація енергосистеми України з європейською континентальною мережею замість російської. Я говорила сьогодні з Головою правління ENTSO-E, і він висловив тверду підтримку якнайшвидшої синхронізації", - заявила вона.
Додамо
Зважаючи на неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України та ескалацію ситуації Рада Європейського Союзу сьогодні погодила новий комплекс заходів, які спричинять серйозні наслідки для Росії за її дії. Такі рішення були узгоджені в тісній співпраці з партнерами і союзниками ЄС.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.