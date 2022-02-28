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ЕС принял новый пакет мер в ответ на военную агрессию России против Украины

ЕС принял новый пакет мер в ответ на военную агрессию России против Украины

Киев • УНН

 • 221434 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ввиду неспровоцированной и неоправданной военной агрессии Российской Федерации против Украины и эскалации ситуации Совет Европейского Союза сегодня согласовал новый комплекс мер, которые повлекут серьезные последствия для России за ее действия. Такие решения были согласованы в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками ЕС, передает УНН со ссылкой на заявление.

Детали

Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые будут способствовать укреплению потенциала и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от военной агрессии.

Меры помощи на общую сумму 500 000 000 евро будут направлены на обеспечение Вооруженных сил Украины оборудованием и предметами снабжения, в частности, впервые - смертоносного снаряжения.

"На запрос министра иностранных дел Украины мы немедленно реагируем, мобилизуя Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи для финансирования поставки смертоносных и нелетальных материалов для украинской армии. Это первый случай в истории, когда ЕС будет поставлять смертоносное оборудование третьей стране. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, мы стоим на стороне украинского народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет запрещено осуществлять операции с Центральным банком России или любым юридическим лицом, организацией или органом, что действует от имени или по указанию Центрального банка России.

Европейский Союз решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную военную агрессию Российской Федерации против Украины, а также причастность к этой агрессии Беларуси.

Европейский Союз требует, чтобы Россия немедленно прекратила свои военные действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику с территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах. Европейский совет призывает Россию и вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, соблюдать международное гуманитарное право и прекратить свои кампании по дезинформации и кибератаки.

"Применение силы и принуждения для изменения границ не имеет места в 21 веке. Напряженность и конфликты должны решаться исключительно путем диалога и дипломатии...",- отметили в Совете ЕС.

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