ЄС ухвалив новий пакет заходів у відповідь на військову агресію Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Зважаючи на неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України та ескалацію ситуації Рада Європейського союзу сьогодні погодила новий комплекс заходів, які спричинять серйозні наслідки для Росії за її дії. Такі рішення були узгоджені у тісній співпраці з партнерами та союзниками ЄС, передає УНН з посиланням на заяву.
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Рада прийняла два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які сприятимуть зміцненню потенціалу та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від військової агресії.
Заходи допомоги на загальну суму 500 000 000 євро будуть спрямовані на забезпечення Збройних сил України обладнанням та предметами постачання, зокрема, вперше – смертоносного спорядження.
"На запит міністра закордонних справ України ми негайно реагуємо, мобілізуючи Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги для фінансування постачання смертоносних та нелетальних матеріалів для української армії. Це перший випадок в історії, коли ЄС постачатиме смертоносне обладнання третій країні. Ми робимо все можливе, щоби підтримати Україну, ми стоїмо на боці українського народу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, буде заборонено здійснювати операції з Центральним банком Росії чи будь-якою юридичною особою, організацією чи органом, що діє від імені або за вказівкою Центрального банку Росії.
Європейський Союз рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України, а також причетність до цієї агресії Білорусі.
Європейський Союз вимагає, щоб Росія негайно припинила свої військові дії, беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах. Європейська рада закликає Росію та збройні формування, що підтримуються Росією, дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити свої кампанії з дезінформації та кібератаки.
"Застосування сили та примусу для зміни кордонів не має місця у 21 столітті. Напруженість та конфлікти мають вирішуватися виключно шляхом діалогу та дипломатії...", - зауважили в Раді ЄС.