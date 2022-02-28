ЄС ухвалив новий пакет заходів у відповідь на військову агресію Росії проти України

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Зважаючи на неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України та ескалацію ситуації Рада Європейського союзу сьогодні погодила новий комплекс заходів, які спричинять серйозні наслідки для Росії за її дії. Такі рішення були узгоджені у тісній співпраці з партнерами та союзниками ЄС, передає УНН з посиланням на заяву.