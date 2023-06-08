ЄС схвалив першу вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Європейські регулятори схвалили першу в регіоні вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), який щорічно спричиняє тисячі госпіталізацій і смертей. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Вакцина під назвою "Arexvy" виготовлена британським виробником ліків GSK і призначена для захисту людей віком від 60 років.
RSV зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду, але є основною причиною пневмонії у маленьких дітей та людей похилого віку.
Складна молекулярна структура вірусу та занепокоєння щодо безпеки попередніх спроб створення вакцини заважали успішній розробці вакцини з моменту відкриття вірусу в 1956 році.
Схвалення вакцини Європейською комісією та Європейським агентством з лікарських засобів, відбулося приблизно через місяць після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дало "Arexvy" "зелене світло".
Доступність вакцини в Європі залежатиме від національних рекомендацій, але перші запуски плануються вже цієї осені. Водночас, компанія зауважила, що не очікує значного розгортання в Європі цього року.
Зазначається, що в Європі вірус щороку призводить до понад 270 000 випадків госпіталізацій і близько 20 000 смертей серед дорослих людей, старших 60 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таблетки від раку легенів знижують ризик смерті вдвічі - дослідження