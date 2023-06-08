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ЄС схвалив першу вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу

Київ • УНН

 • 389962 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Європейські регулятори схвалили першу в регіоні вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), який щорічно спричиняє тисячі госпіталізацій і смертей. Про це пише Reuters, передає УНН.

ЄС схвалив першу вакцину проти респіраторно-синцитіального вірусу

Деталі

Вакцина під назвою "Arexvy" виготовлена британським виробником ліків GSK і призначена для захисту людей віком від 60 років.

RSV зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду, але є основною причиною пневмонії у маленьких дітей та людей похилого віку.

Складна молекулярна структура вірусу та занепокоєння щодо безпеки попередніх спроб створення вакцини заважали успішній розробці вакцини з моменту відкриття вірусу в 1956 році.

Схвалення вакцини Європейською комісією та Європейським агентством з лікарських засобів, відбулося приблизно через місяць після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дало "Arexvy" "зелене світло".

Доступність вакцини в Європі залежатиме від національних рекомендацій, але перші запуски плануються вже цієї осені. Водночас, компанія зауважила, що не очікує значного розгортання в Європі цього року.

Зазначається, що в Європі вірус щороку призводить до понад 270 000 випадків госпіталізацій і близько 20 000 смертей серед дорослих людей, старших 60 років.

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