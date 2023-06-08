ЕС одобрил первую вакцину против респираторно-синцитиального вируса

Детали

Вакцина под названием "Arexvy" изготовлена британским производителем лекарств GSK и предназначена для защиты людей в возрасте от 60 лет.

RSV обычно вызывает симптомы, похожие на простуду, но является основной причиной пневмонии у маленьких детей и пожилых людей.

Сложная молекулярная структура вируса и беспокойство по поводу безопасности предыдущих попыток создания вакцины мешали успешной разработке вакцины с момента открытия вируса в 1956 году.

Одобрение вакцины Европейской комиссией и Европейским агентством по лекарственным средствам, произошло примерно через месяц после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало "Arexvy" "зеленый свет".

Доступность вакцины в Европе будет зависеть от национальных рекомендаций, но первые запуски планируются уже этой осенью. В то же время, компания отметила, что не ожидает значительного развертывания в Европе в этом году.

Отмечается, что в Европе вирус ежегодно приводит к более 270 000 случаев госпитализаций и около 20 000 смертей среди взрослых людей старше 60 лет.

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