ЄС розробляє план зі створення запасів дефіцитних ліків - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Європейський Союз намагається покласти край загальноєвропейському дефіциту ліків, накопичуючи ліки та зобов’язуючи виробників гарантувати постачання, а також зменшити залежність від Китаю та збільшити внутрішні виробничі потужності. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Сплеск сезонних хвороб в північній півкулі та скорочення експорту з Китаю призвели до того, що в Європі стали важкодоступними такі препарати, як пеніцилін і парацетамол. Майже всі 27 країн-членів ЄС і Велика Британія повідомили про їх нестачу.
Комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес повідомила, що "є дефіцит окремих фірмових препаратів, що містять парацетамол, антибіотиків та інгаляторів, особливо для дітей. Дискусії з промисловістю вже відбулися. Вони усвідомлюють, що повинні швидко нарощувати виробництво цих ліків".
Під тиском урядів країн блоку Єврокомісія заявила, що втрутиться, аби забезпечити “стратегічну автономію” в основних ліках через “системну промислову політику”. Невдовзі запропонується законодавчий акт, щоб “забезпечити доступ до ліків для всіх пацієнтів, які їх потребують, і уникнути будь-яких порушень постачання ліків”. Комісія ЄС заявила, що реформа вимагатиме “сильніших зобов’язань щодо постачання, завчасного повідомлення про дефіцит і вилучення, а також підвищеної прозорості запасів”.
Також в ЄС заявили, що дефіцит не є тимчасовою проблемою, а “системною проблемою з численними вразливими місцями”, включаючи надмірну залежність від кількох країн щодо певних продуктів, а також спосіб регулювання та купівлі ліків.
Управління ЄС з надзвичайних ситуацій і реагування (Hera), створене у відповідь на пандемію Covid-19, могло б організувати спільні закупівлі для кількох країн, щоб покращити постачання.
Фармацевтичні компанії заявили, що основною причиною був різкий попит через високий рівень респіраторних захворювань та інфекцій, особливо серед дітей.
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