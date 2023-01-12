ЕС разрабатывает план по созданию запасов дефицитных лекарств - FT

Детали

Всплеск сезонных болезней в северном полушарии и сокращение экспорта из Китая привели к тому, что в Европе стали труднодоступными такие препараты, как пенициллин и парацетамол. Почти все 27 стран-членов ЕС и Великобритания сообщили об их нехватке.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что "есть дефицит отдельных фирменных препаратов, содержащих парацетамол, антибиотиков и ингаляторов, особенно для детей. Дискуссии с промышленностью уже состоялись. Они осознают, что должны быстро наращивать производство этих лекарств".

Под давлением правительств стран блока Еврокомиссия заявила, что вмешается, чтобы обеспечить “стратегическую автономию” в основных лекарствах через “системную промышленную политику”. Вскоре будет предложен законодательный акт, чтобы “обеспечить доступ к лекарствам для всех пациентов, которые в них нуждаются, и избежать любых нарушений поставок лекарств”. Комиссия ЕС заявила, что реформа потребует “более сильных обязательств по поставкам, заблаговременного уведомления о дефиците и изъятиях, а также повышенной прозрачности запасов”.

Также в ЕС заявили, что дефицит не является временной проблемой, а “системной проблемой с многочисленными уязвимыми местами”, включая чрезмерную зависимость от нескольких стран в отношении определенных продуктов, а также способ регулирования и покупки лекарств.

Управление ЕС по чрезвычайным ситуациям и реагированию (Hera), созданное в ответ на пандемию Covid-19, могло бы организовать совместные закупки для нескольких стран, чтобы улучшить снабжение.

Фармацевтические компании заявили, что основной причиной был резкий спрос из-за высокого уровня респираторных заболеваний и инфекций, особенно среди детей.

Напомним

В Минздраве дали советы, как украинцам минимизировать риск возникновения ОРВИ.