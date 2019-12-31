ЄС привітав підписання контракту на транзит газу між Росією і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Заступник голови Єврокомісії, колишній єврокомісар з енергетичного союзу Марош Шефчович, який продовжує курирувати питання транзиту російського газу в Європу через Україну, привітав підписання в понеділок п'ятирічного контракту між "Газпромом" і українською стороною. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мароша Шефчовича в Twitter.
"Високо ціную наполегливу роботу і зусилля! Завдяки укладеним минулого тижня політичної угоди між Росією, Україною і Єврокомісією транзитний контракт між відповідними компаніями, що забезпечує постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року, тепер підписаний і скріплений печаткою", - йдеться в повідомленні .
Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.
Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.