ЄС привітав підписання контракту на транзит газу між Росією і Україною

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Заступник голови Єврокомісії, колишній єврокомісар з енергетичного союзу Марош Шефчович, який продовжує курирувати питання транзиту російського газу в Європу через Україну, привітав підписання в понеділок п'ятирічного контракту між "Газпромом" і українською стороною. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мароша Шефчовича в Twitter.