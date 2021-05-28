ЄС представив пакет економічної підтримки Білорусі на 3 млрд євро: розблокувати їх можна після "демократичного переходу" влади

Цитата

"Як тільки Білорусь вступить в процес демократичного переходу, ЄС активує пакет на 3 мільярди євро, що є поєднанням грантів і позик із залученням державних і приватних інвестицій, щоб допомогти Білорусі стабілізувати свою економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх більш демократичними і допомогти збільшити стійкість економіки, потенціал зростання і створення робочих місць", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Деталі

Відзначається, що в плані виділено кілька орієнтовних заходів щодо підвищення "стійкості" Білорусі. По-перше, за рахунок прямої фінансової підтримки планується прискорити відновлення економіки країни. Крім того, ЄС організовує інвестиційний форум високого рівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торгових можливостей і зустріч донорів ЄС на високому рівні для залучення додаткових грантових ресурсів ЄС, необхідних для фінансування та мобілізації експертних знань і інвестицій ЄС для підтримки економічного переходу. За допомогою цих ініціатив ЄС розраховує залучити до 5 мільярдів євро у вигляді кредитів ЄС, а також державних і приватних інвестицій.

По-друге, планується мобілізувати перехідний пакет в розмірі до 400 мільйонів євро у вигляді грантової допомоги в рамках програми "Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво" (NCIDI) для підтримки переходу до демократії і проведення ключових структурних реформ.

По-третє, ЄС буде інвестувати в стійку інфраструктуру, а також в екологічну та цифрову трансформацію. У партнерстві з міжнародними фінансовими установами ЄС розраховує мобілізувати до 100 мільйонів євро у вигляді грантів для залучення до 1 мільярда євро ключових державних і приватних інвестицій, що підтримують екологічну та цифрову трансформацію країни, можливість підключення і доступ до фінансування для білоруських МСП.

Нагадаємо

Глави МЗС країн Євросоюзу запросять Світлану Тіхановську взяти участь в наступному засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 21 червня.

Раніше на цьому тижні Тіхановська виступила на відеоконференції перед Комітетом Європарламенту у закордонних справах, закликавши Євросоюз не обмежуватися санкціями проти Мінська через інцидент з екстреною посадкою літака ірландської компанії Ryanair в білоруській столиці. Вона також закликала ЄС якомога швидше затвердити четвертий пакет санкцій проти Мінська і почати підготовку п'ятого.



Доповнення

Літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, 23 травня під примусом приземлився в аеропорту Мінська після повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Інформація про мінування не підтвердилася. У білоруській столиці уточнили, що на борту літака перебував розшукуваний владою один із засновників визнаного в республіці екстремістським телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий співробітниками правоохоронних органів Білорусі. В той же день ввечері літак вилетів з аеропорту Мінська і незабаром приземлився в Вільнюсі.