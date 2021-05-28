ЕС представил пакет экономической поддержки Беларуси на 3 млрд евро: разблокировать их можно после "демократического перехода" власти

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31029 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65885 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113563 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107352 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61279 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71930 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186264 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150385 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158188 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138568 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13060 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17539 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15473 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14263 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12612 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113563 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107352 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86229 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98466 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4740 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10320 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12613 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15476 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17542 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

ЕС представил пакет экономической поддержки Беларуси на 3 млрд евро: разблокировать их можно после "демократического перехода" власти

Киев • УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Европейская Комиссия в пятницу представила Европейскому Совету план экономической поддержки будущей демократической Беларуси на сумму 3 миллиарда евро, передает УНН.

ЕС представил пакет экономической поддержки Беларуси на 3 млрд евро: разблокировать их можно после "демократического перехода" власти

Цитата

“Как только Беларусь вступит в процесс демократического перехода, ЕС активирует пакет на 3 миллиарда евро, представляющий собой сочетание грантов и займов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и помочь увеличить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест”, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Детали

Отмечается, что в плане выделено несколько ориентировочных мер по повышению “устойчивости” Беларуси. Во-первых, за счет прямой финансовой поддержки планируется ускорить восстановление экономики страны. Кроме того, ЕС организует инвестиционный форум высокого уровня ЕС-Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей и встречу доноров ЕС на высоком уровне для привлечения дополнительных грантовых ресурсов ЕС, необходимых для финансирования и мобилизации экспертных знаний и инвестиций ЕС для поддержки экономического перехода. С помощью этих инициатив ЕС рассчитывает привлечь до 5 миллиардов евро в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций.

Во-вторых, планируется мобилизировать переходный пакет в размере до 400 миллионов евро в виде грантовой помощи в рамках программы “Соседство, развитие и международное сотрудничество” (NCIDI) для поддержки перехода к демократии и проведения ключевых структурных реформ.

В-третьих, ЕС будет инвестировать в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию. В партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать до 100 миллионов евро в виде грантов для привлечения до 1 миллиарда евро ключевых государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны, возможность подключения и доступ к финансированию для белорусских МСП.

Напомним

Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня.

Ранее на этой неделе Тихановская выступила на видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице. Она также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого.

Дополнение

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая под принуждением приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66