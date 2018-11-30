ЄС посилив контроль за якістю алкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європарламент та Єврокомісія (ЄК) погодили нові правила виробництва та маркування алкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби ЄК.
Правила прописані в оновленій Директиві ЄС. Вони передбачають посилення контролю за якістю напоїв, їх автентичністю, а також за дотриманням так званих "географічних індикаторів" з визначення місця походження продукту. Йдеться про захист "географічних індикаторів" алкогольних напоїв, вироблених у ЄС та тих, які перевозяться транзитом територіями країн-членів.
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"Нові правила забезпечать точне інформування споживачів про способи виробництва спиртних напоїв", - наголосив єврокомісар з питань сільського господарства та розвитку сільських районів Філ Хоган.
Як писав УНН, у Києві понад 30 магазинів продавали алкоголь дітям.
Також нагадаємо, один з вітчизняних виробників алкоголю заявив про спробу третіх осіб передати його горілчані бренди львівському заводу "Гетьман".