ЕС ужесточил контроль за качеством алкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европарламент и Еврокомиссия (ЕК) согласовали новые правила производства и маркировки алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕК.
Правила прописаны в обновленной Директиве ЕС. Они предусматривают усиление контроля за качеством напитков, их аутентичностью, а также за соблюдением так называемых "географических индикаторов" по определению места происхождения продукта. Речь идет о защите "географических индикаторов" алкогольных напитков, произведенных в ЕС и тех, которые перевозятся транзитом территориями стран-членов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали как не купить поддельную водку
"Новые правила обеспечат точное информирование потребителей о способах производства спиртных напитков", - отметил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Фил Хоган.
Как писал УНН, в Киеве более 30 магазинов продавали алкоголь детям.
Также напомним, один из отечественных производителей алкоголя заявил о попытке третьих лиц передать его водочные бренды львовскому заводу "Гетьман".