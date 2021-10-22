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ЄС поки не виключить Україну зі списку COVID-безпечних країн - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Європейський Союз цього тижня не виключатиме Україну з “зеленого” списку, куди входять країни з низьким рівнем поширення COVID-19. Про це написав журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

ЄС поки не виключить Україну зі списку COVID-безпечних країн - ЗМІ

Цитата

“Цього тижня не буде змін до рекомендованого ЄС COVID-19-безпечного для поїздок списку третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову”, — повідомив журналіст.

Додамо

Раніше Йозвяк писав, що до кінця тижня Україну можуть виключити з зазначеного списку.

У МЗС повідомляли, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу.

Як пояснюють в українському дипвідомстві, у разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із “зеленої зони” не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на туристичні поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Крім того, у разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

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