ЕС пока не исключит Украину из списка COVID-безопасных стран - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Европейский Союз на этой неделе не будет исключать Украину из “зеленого” списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19. Об этом написал журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает УНН.
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“На этой неделе не будет изменений к рекомендованному ЕС COVID-19 безопасного для поездок список третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова”, — сообщил журналист.
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Ранее Йозвяк писал, что к концу недели Украина могут исключить из указанного списка.
В МИД сообщали, что при росте показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении государства из списка стран, граждане которых могут несущественные поездки в Евросоюз.
Как объясняют в украинском дипведомстве, в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из “зеленой зоны” не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на туристические поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни.
Кроме того, в случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.