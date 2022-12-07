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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС погодив закон, який змусить авіакомпанії платити більше за забруднення довкілля

ЄС погодив закон, який змусить авіакомпанії платити більше за забруднення довкілля

Київ • УНН

 • 733160 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Європейський Союз рано вранці в середу досяг угоди щодо закону про підвищення плати, яку авіакомпанії повинні платити за викиди вуглекислого газу, що нагріває планету, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Авіакомпанії, що виконують польоти в Європі, наразі мають просити дозволи на викиди вуглекислого газу, але ЄС надає їм більшість цих дозволів безплатно, відзначає видання.

Це має змінитись відповідно до закону, узгодженого переговорниками з країн ЄС та Європейського парламенту, який поетапно скасує ці безплатні дозволи до 2026 року. Частка безплатних дозволів буде скорочена на 25% у 2024 році та на 50% у 2025 році, пише видання.

Це означатиме, що авіакомпаніям доведеться платити за свої дозволи на викиди CO2, що дасть їм фінансовий стимул менше забруднювати довкілля.

Менша кількість безплатних дозволів на викиди CO2 — 20 мільйонів — буде надана в період з 2024 по 2030 рік авіакомпаніям, що використовують екологічне авіаційне паливо (SAF), щоб частково компенсувати різницю в ціні між SAF і набагато дешевшим гасом з викопного палива.

Галузева асоціація Airlines for Europe заявила, що "вкрай розчарована" планом поетапної відмови від безплатних дозволів до 2026 року.

Нагадаємо

Викиди при видобутку нафти і газу, що викликають нагрівання планети, можуть бути втричі вищими, ніж повідомлялося, згідно з запущеним у середу проектом супутникового моніторингу.

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