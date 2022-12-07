ЕС согласовал закон, который заставит авиакомпании платить больше за загрязнение окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Европейский Союз рано утром в среду достиг соглашения по закону о повышении платы, которую авиакомпании должны платить за выбросы углекислого газа, нагревающего планету, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Авиакомпании, выполняющие полеты в Европе, сейчас должны просить разрешения на выбросы углекислого газа, но ЕС предоставляет им большинство этих разрешений бесплатно, отмечает издание.
Это должно измениться согласно закону, согласованному переговорщиками из стран ЕС и Европейского парламента, который поэтапно отменит эти бесплатные разрешения до 2026 года. Доля бесплатных разрешений будет сокращена на 25% в 2024 году и на 50% в 2025 году.
Это означает, что авиакомпаниям придется платить за свои разрешения на выбросы CO2, что даст им финансовый стимул меньше загрязнять окружающую среду.
Меньшее количество бесплатных разрешений на выбросы CO2 — 20 миллионов — будет предоставлено в период с 2024 по 2030 год авиакомпаниям, использующим экологическое авиационное топливо (SAF), чтобы частично компенсировать разницу в цене между SAF и гораздо более дешевым на ископаемом топливе.
Отраслевая ассоциация Airlines for Europe заявила, что "крайне разочарована" планом поэтапного отказа от бесплатных разрешений до 2026 года.
Напомним
Выбросы при добыче нефти и газа, вызывающие нагрев планеты, могут быть втрое выше, чем сообщалось, согласно запущенному проекту спутникового мониторинга.