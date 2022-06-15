ЄС подав до суду на Велику Британії за порушення угоди щодо Північної Ірландії

КИЇВ. 15 червня. УНН. У середу Європейська комісія подала новий судовий позов проти Великої Британії, звинувативши Лондон у тому, що він поставив під загрозу мир у Північній Ірландії, намагаючись переглянути торговельну угоду після Brexit. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.