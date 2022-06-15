ЄС подав до суду на Велику Британії за порушення угоди щодо Північної Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У середу Європейська комісія подала новий судовий позов проти Великої Британії, звинувативши Лондон у тому, що він поставив під загрозу мир у Північній Ірландії, намагаючись переглянути торговельну угоду після Brexit. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Цитата
"Уряд Великої Британії представив законопроект, що підтверджує його намір в односторонньому порядку порушити міжнародне право", - заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.
"Точніше, порушила угоду, яка захищає мир та стабільність у Північній Ірландії", - додав він.
Деталі
У понеділок британський уряд представив закон, який скасовує правила торгівлі Північної Ірландії після Brexit у спробі змінити підписаний ними договір про вихід із ЄС.
Уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона наполягає на тому, що він не порушує міжнародне право, посилаючись на "необхідність" дій щодо відновлення інститутів поділу влади у Північній Ірландії.
Але Брюссель відкидає цей аргумент, і Шефчович заявив, що будуть вжиті юридичні дії, і до тих справ, які комісія призупинила, приєднаються дві нові справи.
Шефчович заявив, що ЄС відновить торішню справу, щоб контролювати експорт певних продуктів харчування з Великої Британії до Північної Ірландії.
Контекст
Позови, порушені ЄС, не стосуються безпосередньо запропонованого британського законодавства, а радше спрямовані на те, щоб змусити Велику Британію виконати існуючі угоди.
Уряд Джонсона заявив, що він, як і раніше, віддав би перевагу результату переговорів з Європейським Союзом, щоб реформувати Протокол Північної Ірландії.
Але він звинувачує Брюссель у тому, що той не реагує на його побоювання щодо заходів контролю за переміщенням товарів із Великої Британії до Північної Ірландії.
Брюссель заперечує, що оскільки Північна Ірландія залишається на єдиному ринку ЄС, європейське законодавство має зрештою застосовуватися до товарів, що надходять на територію.
Судовий позов стався в поганий час для економіки Великої Британії, коли інфляція досягла 40-річного максимуму.