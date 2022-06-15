ЕС подал в суд на Великобритании за нарушение соглашения по Северной Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В среду Европейская комиссия подала новый судебный иск против Великобритании, обвинив Лондон в том, что он поставил под угрозу мир в Северной Ирландии, пытаясь пересмотреть торговое соглашение после Brexit. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
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"Правительство Великобритании представило законопроект, подтверждающий его намерение в одностороннем порядке нарушить международное право", - заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Точнее, нарушило соглашение, защищающее мир и стабильность в Северной Ирландии", - добавил он.
Детали
В понедельник британское правительство представило закон, отменяющий правила торговли Северной Ирландии после Brexit в попытке изменить подписанный ими договор о выходе из ЕС.
Правительство премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на том, что оно не нарушает международное право, ссылаясь на "необходимость" действий по восстановлению институтов разделения властей в Северной Ирландии.
Но Брюссель отвергает этот аргумент, и Шефчович заявил, что будут предприняты юридические действия, и к тем делам, которые комиссия приостановила, присоединятся два новых дела.
Шефчович заявил, что ЕС возобновит прошлогоднее дело, чтобы контролировать экспорт определенных продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию.
Контекст
Иски, затронутые ЕС, не касаются непосредственно предложенного британского законодательства, а скорее направлены на то, чтобы заставить Великобританию выполнить существующие соглашения.
Правительство Джонсона заявило, что оно по-прежнему предпочло бы результат переговоров с Европейским Союзом, чтобы реформировать Протокол Северной Ирландии.
Но оно обвиняет Брюссель в том, что тот не реагирует на его опасения по поводу мер контроля за перемещением товаров из Великобритании в Северную Ирландию.
Брюссель отрицает, что поскольку Северная Ирландия остается на едином рынке ЕС, европейское законодательство должно в конечном итоге применяться к товарам, поступающим на территорию.
Судебный иск произошел в плохое время для экономики Великобритании, когда инфляция достигла 40-летнего максимума.