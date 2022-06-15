ЕС подал в суд на Великобритании за нарушение соглашения по Северной Ирландии

ukru
19:03 • 31301 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 93562 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102728 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 90302 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 64099 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 78342 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 70323 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 108342 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120617 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126375 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 91174 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 67593 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 41663 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 46944 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 58901 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 108342 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 109338 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 249046 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 278668 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 215309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 91174 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120617 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106881 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124432 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126698 просмотра
Актуальное
ЕС подал в суд на Великобритании за нарушение соглашения по Северной Ирландии

ЕС подал в суд на Великобритании за нарушение соглашения по Северной Ирландии

Киев • УНН

 • 131745 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В среду Европейская комиссия подала новый судебный иск против Великобритании, обвинив Лондон в том, что он поставил под угрозу мир в Северной Ирландии, пытаясь пересмотреть торговое соглашение после Brexit. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Цитата

"Правительство Великобритании представило законопроект, подтверждающий его намерение в одностороннем порядке нарушить международное право", - заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Точнее, нарушило соглашение, защищающее мир и стабильность в Северной Ирландии", - добавил он.

Детали

В понедельник британское правительство представило закон, отменяющий правила торговли Северной Ирландии после Brexit в попытке изменить подписанный ими договор о выходе из ЕС.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона настаивает на том, что оно не нарушает международное право, ссылаясь на "необходимость" действий по восстановлению институтов разделения властей в Северной Ирландии.

Но Брюссель отвергает этот аргумент, и Шефчович заявил, что будут предприняты юридические действия, и к тем делам, которые комиссия приостановила, присоединятся два новых дела.

Шефчович заявил, что ЕС возобновит прошлогоднее дело, чтобы контролировать экспорт определенных продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию.

Контекст

Иски, затронутые ЕС, не касаются непосредственно предложенного британского законодательства, а скорее направлены на то, чтобы заставить Великобританию выполнить существующие соглашения.

Правительство Джонсона заявило, что оно по-прежнему предпочло бы результат переговоров с Европейским Союзом, чтобы реформировать Протокол Северной Ирландии.

Но оно обвиняет Брюссель в том, что тот не реагирует на его опасения по поводу мер контроля за перемещением товаров из Великобритании в Северную Ирландию.

Брюссель отрицает, что поскольку Северная Ирландия остается на едином рынке ЕС, европейское законодательство должно в конечном итоге применяться к товарам, поступающим на территорию.

Судебный иск произошел в плохое время для экономики Великобритании, когда инфляция достигла 40-летнего максимума.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы