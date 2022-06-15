ЕС подал в суд на Великобритании за нарушение соглашения по Северной Ирландии

КИЕВ. 15 июня. УНН. В среду Европейская комиссия подала новый судебный иск против Великобритании, обвинив Лондон в том, что он поставил под угрозу мир в Северной Ирландии, пытаясь пересмотреть торговое соглашение после Brexit. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.