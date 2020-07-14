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ЄС планує виключити Сербію та Чорногорію зі списку країн, чиї громадяни можуть в’їжджати до блоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Європейський союз планує виключити Сербію та Чорногорію з переліку “безпечних” країн, чиїм громадянам можна в’їжджати до країн ЄС без нагальної потреби. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

За словами чиновників, причиною такого рішення є останні спалахи коронавірусної хвороби в цих двох балканських країнах. Воно, як планується, набуде чинності пізніше цього тижня.

Офіційно відомо про 1 200 людей, які захворіли на COVID-19 у Чорногорії, 24 з них померли. Влада Сербії наразі повідомляє про близько 19 тисяч виявлених хворих і 418 смертей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина оновила правила в’їзду для українців, що діятимуть з 15 липня

Після виключення Сербії та Чорногорії в списку ЄС “безпечних” країн залишаться 13 країн: Алжир, Австралія, Канада, Китай, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея Таїланд, Туніс та Уруґвай.

30 червня Рада Європейського союзу рекомендувала країнам-членам блоку дозволити в’їзд жителям низки країн. Україна до цього переліку не потрапила.

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