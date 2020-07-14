ЕС планирует исключить Сербию и Черногорию из списка стран, чьи граждане могут въезжать в блок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский союз планирует исключить Сербию и Черногорию из перечня "безопасных" стран, чьим гражданам можно въезжать в страны ЕС без необходимости. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
По словам чиновников, причиной такого решения являются последние вспышки коронавирусной болезни в этих двух балканских странах. Оно, как планируется, вступит в силу позже на этой неделе.
Официально известно про 1200 человек, заболевших COVID-19 в Черногории, 24 из них умерли. Власти Сербии пока сообщают про около 19 тыс. выявленных больных и 418 смертей.
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После исключения Сербии и Черногории в списке ЕС “безопасных” стран останутся 13 стран: Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея Таиланд, Тунис и Уругвай.
30 июня Совет Европейского союза рекомендовала странам-членам блока разрешить въезд жителям ряда стран. Украина в этот перечень не попала.