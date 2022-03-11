ЄС планує подвоїти фінансову підтримку військових України до 1 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У п’ятницю, 11 березня, лідери ЄС проголосують за подвоєння фінансової підтримки Збройних сил України. У разі схвалення, українські військові отримають понад 1 мільярд доларів, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Усі добре усвідомлювали, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку України, щоб продовжувати тиск на Росію, отже, ще на 550 мільйонів доларів”, - сказав Боррель журналістам.
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Він повідомив, що переконати лідерів ЄС зробити крок, який буде здійснюватися за схемою Європейського фонду миру, було неважко. Він висловив упевненість у тому, що Рада ЄС погодиться на цю пропозицію.
“Фінансова підтримка буде негайною… Тепер гроші надходять швидко", - зауважив Боррель.
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28 лютого Рада ЄС ухвалила новий комплекс заходів, які спричинять серйозні наслідки для Росії за її дії. Вони спрямовані на зміцнення Збройних сил України, а також захист цивільного населення від військової агресії.