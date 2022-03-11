ЕС планирует удвоить финансовую поддержку военных Украины до 1 миллиарда долларов

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“Все хорошо осознавали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украины, чтобы продолжать давление на Россию, следовательно, еще на 550 миллионов долларов”, - сказал Боррель журналистам.

Детали

Он сообщил, что убедить лидеров ЕС сделать шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира, было нетрудно. Он выразил уверенность в том, что Совет ЕС согласится на это предложение.

"Финансовая поддержка будет немедленной... Теперь деньги поступают быстро", - заметил Боррель.

Ранее

28 февраля Совет ЕС принял новый комплекс мер, которые повлекут серьезные последствия для России за ее действия. Они направлены на укрепление Вооруженных сил Украины, а также защиту гражданского населения от военной агрессии.



