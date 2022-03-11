ЕС планирует удвоить финансовую поддержку военных Украины до 1 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В пятницу, 11 марта, лидеры ЕС проголосуют за удвоение финансовой поддержки Вооруженных сил Украины. В случае одобрения, украинские военные получат более 1 миллиарда долларов, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“Все хорошо осознавали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украины, чтобы продолжать давление на Россию, следовательно, еще на 550 миллионов долларов”, - сказал Боррель журналистам.
Детали
Он сообщил, что убедить лидеров ЕС сделать шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира, было нетрудно. Он выразил уверенность в том, что Совет ЕС согласится на это предложение.
"Финансовая поддержка будет немедленной... Теперь деньги поступают быстро", - заметил Боррель.
Ранее
28 февраля Совет ЕС принял новый комплекс мер, которые повлекут серьезные последствия для России за ее действия. Они направлены на укрепление Вооруженных сил Украины, а также защиту гражданского населения от военной агрессии.