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ЕС планирует удвоить финансовую поддержку военных Украины до 1 миллиарда долларов

ЕС планирует удвоить финансовую поддержку военных Украины до 1 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 79914 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В пятницу, 11 марта, лидеры ЕС проголосуют за удвоение финансовой поддержки Вооруженных сил Украины. В случае одобрения, украинские военные получат более 1 миллиарда долларов, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Все хорошо осознавали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украины, чтобы продолжать давление на Россию, следовательно, еще на 550 миллионов долларов”, - сказал Боррель журналистам.

Детали

Он сообщил, что убедить лидеров ЕС сделать шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира, было нетрудно. Он выразил уверенность в том, что Совет ЕС согласится на это предложение.

"Финансовая поддержка будет немедленной... Теперь деньги поступают быстро", - заметил Боррель.

Ранее

28 февраля Совет ЕС принял новый комплекс мер, которые повлекут серьезные последствия для России за ее действия. Они направлены на укрепление Вооруженных сил Украины, а также защиту гражданского населения от военной агрессии.

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