ЄС оцінить зобов'язання щодо військової допомоги Україні після заяв Кулеби про затримки - Боррель
Київ • УНН
Країни ЄС проаналізують рівень виконання зобов'язань з військової допомоги Україні та можливості їх збільшення. Боррель підкреслив важливість підтримки України для успішної боротьби проти російської агресії.
Країни ЄС оцінять, на якому рівні перебувають у зобов’язаннях перед Україною щодо військової допомоги і як можуть їх збільшити, повідомив у п'ятницю перед неформальним засіданням міністрів оборони блоку голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.
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"Учора міністр (закордонних справ України Дмитро) Кулеба запитував про затримки у постачанні боєприпасів, постачанні обіцяних матеріалів. Ми розглянемо все це, де ми перебуваємо у наших зобов'язаннях", - зазначив Боррель.
Верховний представник ЄС вказав, що "очевидно, якщо українці отримають нашу підтримку, вони зможуть успішно боротися". "Операція в курську - добрий приклад цього. Це смілива стратегічна акція, успішна, яка показує, що все залежить від нас, але вони готові продовжувати боротися, поки у них є наша матеріальна підтримка", - зазначив Боррель.
Він зазначив також, що "винищувачі F-16 зараз використовуються для того, щоб спробувати зупинити атаки росії на українські міста".
"Ми матимемо зустріч, щоб оцінити, де ми знаходимося в наших зобов'язаннях і як ми можемо їх збільшити", - наголосив голова дипломатії ЄС.
"З червня було зроблено багато обіцянок, особливо щодо протиповітряної оборони, і в умовах масованих атак на Україну та українські міста, ці дні були найгіршими у війні проти цивільного населення. Очевидно, що нам доведеться реагувати. (Міністр) Кулеба дав нам точні дані і сьогодні з нами у тісному контакті з міністрами оборони буде міністр оборони (України) пан (Рустем) Умєров", - сказав Боррель.
ЄС планує обговорити збільшення навчання українських військових - Боррель30.08.24, 11:59 • 29195 переглядiв