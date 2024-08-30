ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

Страны ЕС оценят, на каком уровне находятся в обязательствах перед Украиной по военной помощи и как мы могут их увеличить, сообщил в пятницу перед неформальным заседанием министров обороны блока глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

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«Вчера министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба спрашивал о задержках в поставке боеприпасов, поставке обещанных материалов. Мы рассмотрим все это, где мы находимся в наших обязательствах», - отметил Боррель.

Верховный представитель ЕС указал, что «очевидно, если украинцы получат нашу поддержку, они смогут успешно бороться». «Операция в Курске - хороший пример этого. Это смелая стратегическая акция, успешная, которая показывает, что все зависит от нас, но они готовы продолжать бороться, пока у них есть наша материальная поддержка», - отметил Боррель.

Он отметил также, что «истребители F-16 сейчас используются для того, чтобы попытаться остановить атаки России на украинские города».

«У нас будет встреча, чтобы оценить, где мы находимся в наших обязательствах и как мы можем их увеличить», - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

«С июня было сделано много обещаний, особенно по противовоздушной обороне, и в условиях массированных атак на Украину и украинские города, эти дни были худшими в войне против гражданского населения. Очевидно, что нам придется реагировать. (Министр) Кулеба дал нам точные данные и сегодня с нами в тесном контакте с министрами обороны будет министр обороны (Украины) господин (Рустем) Умеров», - сказал Боррель.

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