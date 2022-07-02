ЄС назвав воєнним злочином російський ракетний удар по Одещині

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"Ці напади на мирних жителів мають припинитися негайно. Особи, відповідальні за дії, що є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", - зазначив Боррель.

Доповнення

За останньою інформацією, всього внаслідок обстрілу загинула 21 особа, з них 1 дитина, постраждало 39 осіб, з них 6 дітей, врятовано 8 осіб, з них 3 дітей.

Так, зазначається, що у житловому будинку загинуло 16 осіб, постраждало 38 осіб (всі госпіталізовані), з них 6 дітей, врятовано 7 осіб, з них 3 дітей.

В корпусі бази відпочинку загинуло 5 осіб, з них 1 дитина, врятовано 1 особу, постраждала 1 особа.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.