ЄС надасть ЗСУ понад 90 військових вантажівок

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“Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України. ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

“Цей Захід допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту”, — додають в Генштабі.

Реалізація Заходу допомоги розпочалася раніше цього року з надання допомоги українським медичним та інженерним підрозділам.

Довідка

Європейський фонд миру (EPF) був створений у березні 2021 року для розширення можливостей ЄС забезпечувати безпеку своїм громадянам та партнерам. Це дає змогу ЄС надавати всі види обладнання та інфраструктури збройним силам партнерів ЄС відповідно до міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права.

EPF є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення спроможності Союзу запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку, забезпечуючи фінансування оперативних дій у межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP) у військових та оборонних сферах.

EPF замінює та розширює Механізм Athena та Африканський фонд миру. Його фінансова стеля становить 5 мільярдів євро (у цінах 2018 року) на 2021-2027 роки. Внески країн-членів визначаються за принципом розподілу валового національного доходу (ВНД).

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні буде довготривалою, тому союзники по Альянсу мають продовжувати постачати їй сучасну зброю.