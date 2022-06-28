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ЕС предоставит ВСУ более 90 военных грузовиков

ЕС предоставит ВСУ более 90 военных грузовиков

Киев • УНН

 • 119095 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“Логистическое оборудование является частью более широкого мероприятия помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря на поддержку Украины. ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

“Эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Он включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудование для повышения способностей киберзащиты”, — добавляют в Генштабе.

Реализация мероприятия помощи началась ранее в этом году с оказания помощи украинским медицинским и инженерным подразделениям.

Справка

Европейский фонд мира (EPF) был создан в марте 2021 года для расширения возможностей ЕС обеспечивать безопасность своим гражданам и партнерам. Это позволяет ЕС предоставлять все виды оборудования и инфраструктуры вооруженным силам партнеров ЕС согласно международному праву, правам человека и международному гуманитарному праву.

EPF есть внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности Союза предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность, обеспечивая финансирование оперативных действий в рамках Совместной внешней политики и политики безопасности (CFSP) в военных и оборонных сферах.

EPF заменяет и расширяет механизм Athena и Африканский фонд мира. Его финансовый потолок составляет 5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) на 2021-2027 годы. Взносы стран-членов определяются по принципу распределения валового национального дохода (ВНД).

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине будет долговременной, поэтому союзники по Альянсу должны продолжать поставлять ей современное оружие.

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