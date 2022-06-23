Країни НАТО мають продовжувати постачати Україні сучасну зброю – Столтенберг

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Столтенберг зазначив, що країни НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї в Україну.

"Ми маємо підтримувати постачання сучасного озброєння, важкого озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", – заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що війна в Україні фактично почалася ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим і підтримувала бойовиків на сході України.

Генсек НАТО додав, що війна в Україні буде довготривалою.

Нагадаємо

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова воювати лопатами проти рф, якщо Захід припинить постачати зброю.