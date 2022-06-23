Країни НАТО мають продовжувати постачати Україні сучасну зброю – Столтенберг

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 43151 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 77097 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 86093 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 96038 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 93284 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85330 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90564 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 236660 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150446 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172760 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 58088 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 93612 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120201 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 114138 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74357 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 47171 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 236685 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 509276 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457981 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20525 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35889 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74357 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120201 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117123 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Країни НАТО мають продовжувати постачати Україні сучасну зброю – Столтенберг

Країни НАТО мають продовжувати постачати Україні сучасну зброю – Столтенберг

Київ • УНН

 • 116142 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні буде довготривалою, тому союзники по Альянсу мають продовжувати постачати їй сучасну зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Столтенберг зазначив, що країни НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї в Україну.

"Ми маємо підтримувати постачання сучасного озброєння, важкого озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", – заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що війна в Україні фактично почалася ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим і підтримувала бойовиків на сході України.

Генсек НАТО додав, що війна в Україні буде довготривалою.

Нагадаємо

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова воювати лопатами проти рф, якщо Захід припинить постачати зброю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33