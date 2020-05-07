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ЄС надасть Західним Балканам масштабну підтримку у боротьбі з наслідками пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Євросоюз надасть країнам Західних Балкан фінансову допомогу розміром понад 3,3 мільярда євро для боротьби із пандемією коронавірусу. Про це оголосили під час саміту ЄС-Західні Балкани, який відбувся у форматі відеоконференції у середу, 6 травня, передає УНН із посиланням на DW.

ЄС надасть Західним Балканам масштабну підтримку у боротьбі з наслідками пандемії COVID-19

Участь у саміті взяли представники ЄС та Албанії, Боснії та Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

“Цей пакет спрямований на задоволення термінових санітарних потреб і на гуманітарні потреби, що виникають у зв’язку з пандемією COVID-19, а також на допомогу в соціальному і економічному відновленні”, — йдеться у документах Єврокомісії, підготованих до саміту. Після першого пакету в 3,3 мільярда євро Євросоюз пообіцяв країнам Західних Балкан також надати подальшу підтримку.

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Глави держав та урядів ЄС підтвердили свою “безззаперечну підтримку європейської перспективи” країн Західних Балкан, передає агенція AFP. “Немає сумнівів, що Західні Балкани належать до ЄС. Я закликаю їхні уряди продовжувати реформи, зокрема, щодо верховенства права, боротьби з корупцією та гарантування свободи ЗМІ”, — написала у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак підсумкова декларація саміту не містить жодних конкретних обіцянок щодо можливого приєднання цих країн до Євросоюзу. Як повідомлялось, 24 березня Рада ЄС з закордонних справ ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії в Європейському Союзі.

Раніше видання “Радіо Свобода” повідомляло, що посли Європейського союзу погодили висновки щодо “Східного партнерства”, в яких визнають “європейські прагнення” України, Грузії і Молдови.

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