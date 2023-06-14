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ЄС наближається до погодження плану використання заморожених активів росії для відновлення України – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський Союз наближається до узгодження детального плану використання заморожених російських активів для відновлення України. Про це повідомив CNBC високопосадовець, передає УНН.

ЄС наближається до погодження плану використання заморожених активів росії для відновлення України – ЗМІ

Цитата

"Європейський Союз наближається до вироблення докладного плану використання заморожених російських активів для оплати відновлення України", - йдеться у повідомленні.

ЄС підтвердив, що активи на суму понад 200 млрд євро (215,5 млрд доларів) та окремі активи на суму 20 млрд євро по всьому блоку належать російському центральному банку та російським приватним особам відповідно. Ці активи були заморожені європейською владою після вторгнення росії в Україну, щоб покарати кремль за його агресію.

"У нас були досить тривалі дискусії про те, (як використовувати ці активи для оплати відновлення України – ред). І тепер, я сподіваюся, ми зможемо незабаром висунути ідеї про те, як використовувати хоча б доходи від цих знерухомлених активів", - заявив керівник спеціальної групи ЄС із конфіскації російських активів Андерс Анлід.

Зазначається, що це дуже технічно, юридично та політично складне питання.

ЄС був непохитний у тому, що росія має заплатити за збитки та біль, які вона завдає Україні.

"Наразі чиновники зосереджені на першому кроці - використанні доходів від активів російського центрального банку - оскільки вони вважають, що це буде найпростіший спосіб уникнути юридичних проблем. Неясно, скільки грошей це дасть Україні і як швидко їх отримає Київ", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може передати Україні прибуток від заморожених російських активів на суму 196,6 млрд. євро.

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