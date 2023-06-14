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ЕС приближается к согласованию плана использования замороженных активов рф для восстановления Украины – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский Союз приближается к согласованию подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины. Об этом сообщил CNBC высокопоставленный чиновник, передает УНН.

ЕС приближается к согласованию плана использования замороженных активов рф для восстановления Украины – СМИ

Цитата

"Европейский Союз приближается к выработке подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины", - говориться в сообщении.

ЕС подтвердил, что активы на сумму более 200 млрд евро (215,5 млрд долларов) и отдельные активы на сумму 20 млрд евро по всему блоку принадлежат российскому центральному банку и российским частным лицам соответственно. Эти активы были заморожены европейскими властями после вторжения россии в Украину, чтобы наказать кремль за его агрессию.

"У нас были довольно длительные дискуссии о том, (как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины – ред). И теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих обездвиженных активов", — заявил руководитель специальной группы ЕС по конфискации российских активов Андерс Анлид.

Отмечается, что это очень технический, юридически и политически сложный вопрос.

ЕС был непреклонен в том, что россия должна заплатить за ущерб и боль, которые она причиняет Украине.

"В настоящее время чиновники сосредоточены на первом шаге — использовании доходов от активов российского центрального банка — поскольку они считают, что это будет самый простой способ избежать юридических проблем. Неясно, сколько денег это даст Украине и как быстро их получит Киев", - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Европейский Союз может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на сумму 196,6 млрд евро.

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