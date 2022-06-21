ЄС мобілізував 600 млн євро для подолання продовольчої кризи, загостреної рф

Деталі

Кошти спрямують на підтримку країн Африки, Карибського та Тихоокеанського регіону. Зокрема 350 мільйонів євро виділили на стале виробництво та стійкість продовольчих систем, 150 мільйонів на гуманітарну допомогу, ще 100 мільйонів нададуть у межах макроекономічної підтримки.

Ці 600 мільйонів євро є внеском у глобальну продовольчу безпеку ЄС та додатком до вже мобілізованої гуманітарної допомоги у всьому світі та коштів від NDICI-Global Europe.

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"Загарбницька війна росії завдає важких і безглуздих збитків не лише українському населенню, а й усім найбільш вразливим країнам по усьому світу. росія все ще блокує мільйони тонн вкрай необхідного зерна. Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо додаткові 600 мільйонів євро, щоб уникнути продовольчої кризи та економічного шоку", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн.

Доповнення

Згідно з аналізом, приплив українських біженців до ЄС здатний зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні.