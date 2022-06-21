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ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, обостренного рф

ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, обостренного рф

Киев • УНН

 • 153166 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Европейская комиссия мобилизует 600 миллионов евро из резервов Европейского фонда развития для преодоления кризиса продовольственной безопасности, усугубляемого полномасштабным вторжением россии в Украину, пишет УНН.

Детали

Средства будут направлены на поддержку стран Африки, Карибского и Тихоокеанского региона. В частности 350 миллионов евро выделили на стабильное производство и устойчивость продовольственных систем, 150 миллионов на гуманитарную помощь, еще 100 миллионов будут выделены в рамках макроэкономической поддержки.

Эти 600 миллионов евро являются вкладом в глобальную продовольственную безопасность ЕС и приложением к уже мобилизованной гуманитарной помощи во всем мире и средств от NDICI-Global Europe.

Цитата

"Захватническая война россии наносит тяжелые и бессмысленные убытки не только украинскому населению, но и всем наиболее уязвимым странам по всему миру. россия все еще блокирует миллионы тонн крайне необходимого зерна. Чтобы помочь нашим партнерам, мы мобилизуем дополнительные 600 миллионов евро, чтобы избежать продовольственного кризиса и экономического шока", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен.

Ранее

Приток украинских беженцев в ЕС способен снизить дефицит рабочей силы в еврозоне.

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