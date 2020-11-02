ЄС має запровадити персональні санкції щодо 47 авторів скандального конституційного подання - політтехнолог

“По-перше, ті хто звертався (до КСУ — ред.), нардепи і олігархи, такі як Суркіс, наприклад, та інші, вони переслідують два мотиви. Це приховати свої статки, як вони пограбували український народ. І друге — розхитати ситуацію в Україні. Бо розхитування ситуації відкриває вікно можливостей. Як було на межі 2013-2014 року, коли Майдан послабив українську державу, і коли була можливість, вони відібрали Крим. Вони і зараз діють за сценарієм “розхитати ситуацію”, — вважає він.

Також Бобіренко наголошує, що реакція ЄС на ці події має бути персоналізованою, бо увесь український народ не повинен відповідати за дії конкретних осіб, прізвища яких відомі.

“Було би добре відкрити санкції проти всіх цих 47 позивачів. І відповідне подання має зробити українська держава. Це було би дуже сміливо і справедливо”, — додав експерт.

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Як писав УНН, у ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ.

У фракції “Голос” вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу.