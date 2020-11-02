ЕС должен ввести персональные санкции в отношении 47 авторов скандального конституционного представления - политтехнолог

"Во-первых, те, кто обращался (в КСУ - ред.), нардепы и олигархи, такие как Суркис, например, и другие, они преследуют два мотива. Это скрыть свое состояние, как они ограбили украинский народ. И второе - расшатать ситуацию в Украине. Потому расшатывание ситуации открывает окно возможностей. Как было на грани 2013-2014 года, когда Майдан ослабил украинское государство, и когда была возможность, они отобрали Крым. Они и сейчас действуют по сценарию "расшатать ситуацию", - считает он.

Также Бобиренко отмечает, что реакция ЕС на эти события должна быть персонализированной, потому что весь украинский народ не должен отвечать за действия конкретных лиц, фамилии которых известны.

"Было бы хорошо открыть санкции против всех этих 47 истцов. И соответствующее представление должно сделать украинское государство. Это было бы очень смело и справедливо", - добавил эксперт.

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Как писал УНН, в ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ.

Во фракции "Голос" уже сообщили о готовности поддержать такую инициативу.