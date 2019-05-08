ЄС критикує рішення повторно провести вибори в Стамбулі, на яких переміг опозиціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейський союз критикує рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула, на яких несподівано переміг опозиціонер. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні 7 травня закликала турецьку владу "невідкладно" пояснити своє рішення. Вона зазначила, що "забезпечення вільного, чесного та прозорого виборчого процесу є важливим для будь-якої демократії".
Німеччина назвала рішення турецької влади "незрозумілим", а Франція закликала показати "повагу до демократичних принципів".
Державний департамент США прямо не критикував рішення, однак зазначив, що "здорова демократія" із прозорими виборами є в інтересах самої Туреччини.
Владна Партія справедливості та розвитку оскаржила перемогу кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрема Імамоглу, заявивши про "порушення та корупцію".
Нагадаємо, 6 травня Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати виборів мера Стамбула і провести повторне голосування 23 червня, що викликало протести в найбільшому турецькому місті.